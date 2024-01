Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Protectia Consumatorului au oprit temporar activitatea si au dat amenzi unei pensiuni din Dumbravita, dupa ce luni au inchis unul faimos din Timisoara, potrivit Opinia Timisoarei. Abateri constatate:-Practici comerciale incorecte-Produse alimentare cu data durabilitații minimale depașita,…

- Inspectorii ANPC s-au ingrozit! Ce au gasit in depozitele de legume și fructe din IlfovAutoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a facut controale la patru depozite de legume-fructe din județul Ilfov și a gasit legume și fructe cu modificari organoleptice și mucegaite, depozitate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inceput o campanie de verificare a produselor vandute sub branduri proprii, romanești, ale marilor lanțuri de magazine. Au verificat ”Gusturi romanesti”, ce aparține de lanțul de unitați comerciale Mega Image, și ”Camara Noastra – Pofta…

- Aniversarea de 25 de ani a grupului Zabka a coincis cu semnarea unui parteneriat cu unul dintre liderii din domeniul distribuției FMCG din Romania – DRIM Daniel Distribuție FMCG – prin preluarea unui pachet majoritar de acțiuni. Tranzacția va fi finalizata dupa indeplinirea tuturor cerințelor de reglementare.…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Cluj au facut un control in 13 decembrie la magazinul CBA Nord Vest , de pe Calea Baciului 1-3. Pe data de 13.12.2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Cluj, a desfașurat o acțiune de control …

- Din cauza grevei transportatorilor polonezi care au blocat granița polono-ucraineana, a crescut brusc importanța rutelor alternative spre și dinspre Europa - prin Slovacia, Ungaria, Romania și Moldova. La inceputul lunii noiembrie, transportatorii polonezi, care protesteaza impotriva unei „concurențe…

- Comercializarea de produse alimentare pregatite in bucatariile personale se ridica la o valoare totala de pana la 1.2 miliarde de euro pe an, reprezentand intre 15 și 20% din industria de foodservice din Romania, au anunțat reprezentanții Hospitality Culture Institute in cadrul evenimentului Food&Beverages…

- Comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au decis inchiderea temporara a celebrului Gilda Music Lounge din București, in urma unei inspecții care a scos la iveala o serie de nereguli grave, ce puneau in pericol sanatatea cetațenilor. Care au fost cele mai grave abateri…