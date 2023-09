Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava a companiei Tailwind Airlines care zbura pe ruta Antalya-Praga si care avea la bord 112 pasageri a aterizat de urgenta, vineri dimineata, pe Aeroportul ”Henri Coanda” Bucuresti, dupa ce a anuntat detectarea unor posibile scurgeri de combustibil. ”In cursul diminetii de vineri, 8 septembrie,…

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost atacat, miercuri dimineata, de o ursoaica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, potrivit Agerpres. Victima a fost preluata de paramedicii SMURD si transportata la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Imaginile video in care un avion de pasageri cu destinația Roma apare cu fuzelajul „peticit” cu banda adeziva s-au viralizat pe rețelele sociale și au starnit o ampla dezbatere pe tema siguranței. Scandal de proporții in Italia la compania naționala aeriana, dupa ce un fost parlamentar și fost președinte…

- Un pilot al companiei United Airlines, care s-a prezentat beat la un zbor de la Paris la Washington DC, a primit o sentința de inchisoare cu suspendare de șase luni și suspendarea licenței de pilot pentru un an. „Ar fi putut avea loc un accident de avion, ai fi pus in pericol viața a 267 […] The post…

- Un avion civil care transporta șase parașutiști la bord a aterizat forțat, sambata seara, la Aeroportul din Tuzla, județul Constanța. Doua persoane au fost ranite. Avionul era operat de Compania Asociația Club Sportiv TNT Brothers și avea programat zbor de parașutare cu 6 parașutiști in zona aeroportului…

- Zeci de copaci doborati, masini avariate si acoperisuri si tigle smulse de vant reprezinta bilantul unei vijelii care s-a abatut joi, la amiaza, asupra municipiului Bistrita si a zonelor invecinate, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud,…

- Un caz șocant s-a petrecut, marți, intr-o localitate din Calarași. Șapte copii au inghițit antibiotice, unii dintre ei fiind in stare de inconștiența. Potrivit unor sure judiciare, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12…

- O aeronava a aterizat de urgenta la Bucuresti dupa ce unui pasager i s-a facut rau, iar echipele medicale au intervenit si au aplicat manevre de resuscitare, dar acesta nu a mai putut fi salvat, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti,…