S-a incheiat una dintre cele mai importante etape ale participarii militarilor romani la misiunile NATO. Timp de 19 ani, in Afganistan, ei le-au dovedit aliatilor ca pot fi printre cei mai pregatiti parteneri. In cursul noptii, s-a intors in tara si ultimul detasament din aceasta misiune. Militarii au fost asteptati de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si de seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu. La ceremonia de la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni a fost si reporterul Radio Romania Actualitati, Catalin Purcaru. -: Domnule ministru, putem sa raportam cu mandrie…