Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane s-au imbolnavit dupa ce au mancat intr-un restaurant din Salisbury, orasul din Anglia in care fostul agent rus Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti in martie, transmite Reuters, citand politia. "Politia a fost chemata de serviciul de ambulanta la Prezzo, High Street, Salisbury,…

- Incident rutier la primele ore ale dimineții, pe autostrada A1, la kilometrul 517, in apropiere de localitatea Orțișoara. Traficul este inchis pe ambele benzi, iar la fața locului intervin echipaje de descarcerare. UPDATE Doua persoane ranite grav in urma coliziunii Doua autovehicule au fost implicate…

- Autoritațile americane au anuntat ca trei persoane au fost omorite și citeva zeci ranite cind un barbat inarmat a deschis foc in localitatea Jacksonville, statul Florida, la un turneu de jocuri video.

- Aproximativ 14 persoane au fost ranite inainte sa intre la un concert al trupei Backstreet Boys. Acestea așteptau la rand și, la un moment dat, vantul a rasturnat un pavilion peste ele. Cei paisprezece...

- Zece persoane au fost spitalizate dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase in orasul britanic Manchester in cursul noptii de sambata spre duminica, transmite Press Association, citata de Agepres.Politia a fost chemata in jurul orei locale 02.30, in zona Moss Side, unde a gasit mai multe persoane…

- Poliția britanica a declarat starea de incident major in orașul Salisbury, unde un barbat și o femeie au ajuns in stare critica la spital dupa ce ar fi fost expuși la o substanța necunoscuta, scrie Reuters.

- Un accident rutier a avut loc, aseara, pe DN79A, intre localitațile aradene Bocsig și Ineu. Doua persoane au fost ranite, scrie aradon.ro. Doua mașini s-au ciocnit pe drumul național, iar ca urmare doua persoane dintr-unul dintre autoturisme au ramas inarcerate. La fața locului au ajuns mai multe echipe…