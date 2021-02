Stiri pe aceeasi tema

- PSRM cere in mod categoric președintelui Maia Sandu sa desemneze un candidat la funcția de premier pina pe 1 februarie curent. Declarația a fost facuta de liderul PSRM, Igor Dodon, astazi in urma ședinței executivului politic al formațiunii, in cadrul careia a fost discutata situația politica, noteaza…

- Ministrul Justiției in exercițiu, Fadei Nagacevschi, susține ca președinta Maia Sandu ar fi obligata sa inainteze un candidat la funcția de prim-ministru, in caz contrar risca sa blocheze o procedura constituționala. Intr-un mesaj publicat pe o rețea sociala, Nagacevschi considera ca inițiativa Maiei…

- CHIȘINAU, 30 dec – Sputnik. Partidul Socialiștilor (PSRM), in fruntea caruia a fost reales fostul președinte Igor Dodon, pledeaza pentru dizolvarea Parlamentului, alegeri parlamentare anticipate și se pronunța „pentru formarea unui front larg comun al susținatorilor statalitații, independenței și…

- Liderul socialistilor, Igor Dodon, ii cere Maiei Sandu, sa desemneze un candidat la functia de premier si sa nu caute solutii prin care ar evita sa faca acest lucru. Dodon a amintit ca exista o hotarare a Curtii Constitutionale din august 2020, care il obliga pe presedintele tarii, in decurs de 15 zile…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, nu exclude ca va deveni prim-ministru dupa alegerile parlamentare anticipate din republica. "Dupa alegerile parlamentare nu exclud un astfel de scenariu. Exista și altele [scenarii]. Dar faptul ca noi (Partidul Socialiștilor - n. TASS) vom participa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul prin care il desemneaza pe Florin Citu in calitate de candidat la functia de prim-ministru pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, informeaza Administratia Prezidentiala. Conform articolului…

- CHIȘINAU, 14 dec - Sputnik. Șeful statului Igor Dodon susține ca a fost informat de Protocolul de Stat despre procedurile de inaugurare a Maiei Sandu in funcția de președinte. © Sputnik / Mihai CarausUltima ora: Alegerile prezidențiale au fost validate”Protocolul ne-a informat ca inaugurarea…

- Alegerile parlamentare sunt inevitabile, dar dizolvarea Parlamentului ar fi o procedura mai complicata deoarece sunt deputați care ințeleg ca nu vor intra in noua componența parlamentara daca acestia vor fi declanșate. Declarațiile au fost facute de președintele in funcție, Igor Dodon, in cadrul emisiunii…