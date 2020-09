Stiri pe aceeasi tema

- Iluzionistul american David Blaine a zburat miercuri deasupra desertului din Arizona la o altitudine de peste 7.500 de metri in timp ce se tinea de un manunchi de 52 de baloane colorate umplute cu heliu, relateaza EFE. David Blaine, cunoscut pentru actiunile sale pline de risc si acrobatii realizate…

- Celebrul iluzionist David Blaine a realizat o cascadorie demna de visele oricatui copil: a zburat deasupra deșertului Arizona legat doar de un manunchi de baloane umflate cu heliu. Blaine s-a inalțat la peste 7.500 de metri, inainte de a se arunca in gol cu parașuta.

- Evenimentul a fost transmis live pe Youtube. Initial zborul a fost programat pe 31 august, intre New York si New Jersey. A renunțat dupa ce nu i-a reusit testul de zbor. „Era un proiect prea ambitios, imposibil de realizat in acest moment din punct de vedere logistic, desi am lucrat cu cei mai buni”,…

- Vremea la nivel mondial va continua sa se incalzeasca in urmatorii cinci ani, iar temperaturile ar putea chiar sa depaseasca temporar cu 1,5 grade Celsius valorile din perioada pre-industriala, a anuntat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), citata de Reuters.

- Cresterile de record ale infectiilor cu noul coronavirus in mari parti din tara, inclusiv in Arizona si statele intens populate California, Florida si Texas, au obligat autoritatile din mai multe jurisdictii sa retraga sau sa opreasca redeschiderile si sa ii trimita pe unii angajati acasa. ”Luna iunie…

- Un militar american, Ethan Melzer, in varsta de 22 de ani a fost inculpat la New York cu privire la faptul ca a ajutat o grupare neonazista sa pregateasca un atac impotriva unitatii din care face parte, in Turcia, care viza sa provoace ”pierderi masive”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pregatirile…

- Un militar american de 22 de ani a fost inculpat la New York pentru ajutor acordat unui grupuscul neonazist in pregatirea unui atac impotriva propriei unitati in Turcia si care viza sa cauzeze "pierderi masive", informeaza marti AFP, potirivt Agerpres. Pregatirile dateaza din luna mai, insa atacul…

- Statele Unite sunt de departe tara cea mai afectata in valoare absoluta de pandemie, atat ca numar de decese, cat si ca numar de cazuri diagnosticate, anunța Agerpres.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 734 de noi decese, ceea ce ridica la 115.347 numarul total al mortilor de COVID-19 in tara,…