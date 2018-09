Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul spaniol Alejandro Valverde (Movistar), care a castigat etapa a doua, s-a impus, sambata, in etapa a opta a Turului ciclist al Spaniei, dupa un sprint de final la Almaden (Castilla-La Mancha), iar francezul Rudy Molard ramane liderul cursei. Veteranul spaniol l-a surprins pe campionul…

- Francezul Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Credits) a caștigat etapa a șasea din Turul Spaniei la ciclism, desfașurata intre Huercal-Overa și San Javier - Mar Menor, pe o distanța de 155,7 km. Olandezul Danny Van Poppel (Team LottoNL - Jumbo) a terminat etapa pe poziția secunda, in timp ce italianul…

- Australianul Simon Clarke (EF Education First - Drapac P/B Cannondale) a caștigat etapa a cincea din Turul Spaniei la ciclism, desfașurata intre Granada și Roquetas de Mar, pe o distanța de 188,7 km. Olandezul Bauke Mollema (Trek - Segafredo) a terminat etapa pe poziția secunda, in timp ce italianul…

- Austriacul Georg Preidler (GFC) a castigat joi, la sprint, cea de-a 6-a etapa a celei de-a 75-a editii a Turului ciclist al Poloniei, disputata intre Zakopane si Bukowina Tarzanska (sud), fiind cronometrat pe distanta de 129 km cu timpul de 3h 16 min. 01 sec.. Pe locurile urmatoare au…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a invins in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa armeana FC Alaskert Erevan, joi seara, intr-o partida din cadrul primei manse a turului III preliminar al competitiei Europa League la fotbal. Ambele goluri ale ardelenilor au fost marcate de atacantul George Tucudean,…

- Olandezul Tom Dumoulin (Sunweb) a castigat cea de-a 20-a etapa (penultima) a Turului ciclist al Frantei, un contratimp individual desfasurat sambata intre Saint-Pee-sur-Nivelle si Espelette, in timp ce tricoul galben a ramas in posesia galezului Geraint Thomas (Sky), care nu mai poate scapa, practic,…

- Sinona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de mare șlem de la Roland Garros dupa ce a trecut in trei seturi de germanca Angelique Kerber. In penultimul act, Halep va juca cu Garbine Muguruza. Romanca, numarul 1 mondial, a trecut in trei seturi de Kerber, cu 6-7 (2), 6-3, 6-2.

- Presedinta PAS, Maia Sandu, l-a felicitat pe noul primar ales al Chisinaului, Andrei Nastase, cu victoria obtinuta in turul II al alegerilor anticipate din Capitala. Potrivit ei, „orice victorie inseamna, in primul rand, o mare responsabilitate”.