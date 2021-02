Patru copii au fost salvați de un incendiu de mama lor, care le-a dat drumul pe geam, de la etajul 3, în paturile întinse de cei aflați la fața locului, scrie publicația turca Duvar.



Incidentul a avut loc miercuri, în districtul Bayrampasa din Istanbul, potrivit sursei citate.



&"Am auzit țipete în timp ce eram la munca și am vazut copiii la fereastra. Noi am adunat o mulțime de paturi, Le-au salvat viața, pentru ca au sarit pe paturi&", a spus un martor pe nume Yalçin Koçak.



Incendiul, în urma caruia șase copii și doi adulți au…