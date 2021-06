Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inaugurat sambata santierul primului pod al proiectului 'Canalul Istanbul', un gigantic canal paralel cu stramtoarea Bosfor, o initiativa criticata de opozitie si de aparatorii de mediu, relateaza AFP.

- Turcia si-a intensificat eforturile de indepartare a mucilagiului marin care afecteaza Marea Marmara, intr-o regiune industriala dens populata, relateaza luni Xinhua. Echipele de interventie au indepartat pana in prezent 1.197 de metri cubi de mucilagiu marin, in cursul ''celei mai mari campanii…

- Turcia a dezvaluit datele tehnice privind descoperirile sale de gaze din Marea Neagra firmelor energetice americane Chevron si Exxon Mobil, inaintea unei posibile cooperari privind extragerea acestor zacaminte de gaze, a declarat vineri pentru Reuters un oficial turc din apropiere acestor discutii.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat sâmbata ca lucrarile de constructie la Canalul Istanbul, controversatul proiect al Ankarei, vor începe în luna iunie, chiar daca pandemia continua sa afecteze economia turca, relateaza Bloomberg și Agerpres. Anuntul facut sâmbata…

- „Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care ar trebui tinute de istorici - sunt politizate de terti si devin un instrument de ingerinta in tara noastra”, a subliniat Recep Tayyip Erdogan intr-un mesaj adresat patriarhului armean din Istanbul.Turcia „nu are nicio lectie de primit…

- Potrivit publicației Times, experții militari britanici apreciaza ca autoritațile de la Londra sunt hotarate sa joace un rol primordial in rezolvarea crizei din jurul Ucrainei, afirmand ca acest rol “poate fi chiar mai mare decat cel al SUA”. Aceste observații au fost facute pe fondul apariției unor…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un "nou impuls" in relatiile cu Turcia, afirma presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele Consiliului European, Charles Michel, cere Administratiei Recep Erdogan respectarea drepturilor fundamentale, noteaza Mediafax.…

- Turcia a aprobat planurile de construcție a canalului artificial de mari dimensiuni care va trece pe la marginea Istanbulului. Canalul va lega Marea Neagra (in partea nordica) și Marea Marmara (in sud). De asemenea, canalul va descarca traficul din stramtoarea Dardanele, una dintre cele mai aglomerate…