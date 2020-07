Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei tentative eșuate de a convoca ședința Parlamentului, astazi s-au intrunit un numar necesar de deputați, pentru a asigura cvorum in Legislativ, noteaza Noi.md. Inițial la ședința și-au anunțat prezența 52 de deputați, dupa care in sala au venit și deputații ai fracțiunii PAS. Menționam ca astazi…

- Șeful statului crede ca actualul Parlament s-a consumat, iar singura soluție ar fi doar dizolvarea acestuia. Exista o soluție absolut constituționala, care presupune plecarea in demisie a Guvernului, eșuarea numirii unui nou Executiv și, in consecința, dizolvarea Parlamentului. Este posibila o asemenea…

- PodcasturiNicolae Ciubuc, despre alegerile parlamentare anticipate: Este cea mai buna soluție, dar … In cadrul emisiunii Logica Puterii, deputatul Nicolae Ciubuc a menționat ca evenimentele care au avut loc in ultima perioada pe arena politica din Republica Moldova, in special, activitatea Parlamentului,…

- Platforma Demnitate și Adevar a lansat un apel repetat catre Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și catre Partidul Democrat, pe care ii cheama la discuții privind demiterea Guvernului condus de Ion Chicu și instituirea unui nou Executiv asumat de Platforma DA. In cadrul unui briefing, deputații Platformei…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a lansat un nou atac la adresa Guvernului, duminica seara, susținând ca "a impus prin forța" prelungirea starii de alerta, prin ocolirea Parlamentului, și ca exista "o lipsa de credibilitate clara în deciziile luate de Executiv. "Lumea…

- Liderul județean al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, a criticat ”gaselnița de zile mari” a Guvernului care a trimis Hotararea pentru prelungirea starii de alerta spre informare Parlamentului, evitand astfel un vot in Legislativ și acuzat blatul dintre PNL și PSD. ”Ce bine ar fi daca Guvernul…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca parlamentarii formațiunii nu vor vota prelungirea starii de alerta, afirmand ca aceasta este o „manevra” a premierului Ludovic Orban, care „este cu inima cat un purice” sa nu se confrunte cu o moțiune de cenzura. „Am anunțat inca de acum 2 saptamani…

- Senatorul Adrian Tutuianu (Pro Romania) acuza "un transfer nepermis de putere" care ar fi avut loc in ultimele luni, dinspre Legislativ catre Executiv, dar si faptul ca in perioada starii de urgenta am asistat "la un festival al sanctionarii fara discernamant a populatiei Romaniei", potrivit news.ro."De…