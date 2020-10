VIDEO Trump descrie contractarea coronavirusului drept o "binecuvântare de la Dumnezeu" Presedintele american Donald Trump a afirmat ca faptul ca a contractat coronavirusul a fost o &"binecuvântare de la Dumnezeu&", care l-a expus la tratamente experimentale pe care a promis ca le face gratuite pentru toti concetatenii sai, transmit Reuters și New York Times, potrivit Agerpres.



Donald Trump, dornic sa-si revitalizeze campania aflata în suferinta, la doua zile dupa externarea sa din spitalul militar Walter Reed, a subliniat în mod repetat cât de bine se simte în timpul recuperarii de pe urma COVID-19.



&"Cred ca a fost o binecuvântare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca faptul ca a contractat coronavirusul a fost „o binecuvantare de la Dumnezeu“, care l-a expus la tratamente experimentale pe care a promis ca le face gratuite pentru toti concetatenii sai, transmite Reuters, citata de agerpres . „O binecuvantare mascata“…

- Dornic sa-si relanseze campania electorala pentru prezidentiale, Donald Trump a marturisit ca se simte bine, in timpul recuperarii de pe urma COVID-19, la doua zile de la externarea din spitalul militar Walter Reed, transmite agentia Reuters, citata de Agerpres. "Cred ca a fost o binecuvantare…

- Presedintele american Donald Trump a revenit la munca in Biroul Oval, dupa sase zile de la testarea pozitiva cu COVID-19, ceea ce ridica intrebari cu privire la riscurile de contaminare, transmite AFP. Comportamentul presedintelui SUA, care a parasit spitalul luni seara, atrage atentia in mod deosebit…

- Presedintele american Donald Trump, bolnav de COVID-19, si-a dat jos masca luni seara in balconul Casei Albe, unde a revenit dupa iesirea din spital, scrie AFP. Donald Trump, internat vineri in spitalul militar Walter Reed, de la periferia Washingtonului, s-a intors la Casa Alba cu elicopterul.…

- Presedintele american, Donald Trump, bolnav de COVID-19, a anuntat luni, cu putin timp inainte de a pleca de la spitalul unde i s-au acordat ingrijiri spre Casa Alba, ca isi va relua "in curand" campania electorala, noteaza AFP. Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake…

- Donald Trump purta masca si a fost filmat intr-un SUV negru, in care se mai aflau cel putin alte doua persoane. Presedintele si-a salutat din masina sustinatorii si s-a intors la spital. "Am invatat multe despre COVID, am invatat experimentand eu insumi, este scoala vietii", a mai spus el…

- Șeful de cabinet de la Casa Alba, Mark Meadows a dezvaluit ca starea de sanatate a lui Trump a fost vineri mult mai rea decât au recunoscut oficialii guvernamentali, adaugând ca doctorii au recomandat președintelui sa mearga la spital dupa ce au vazut ca are febra și nivelul de oxigen din…

- "Am venit aici, nu ma simteam prea bine, acum ma simt mai bine. Lucram din greu pentru a ma recupera", a spus Donald Trump, in varsta de 74 de ani, intr-o inregistrarea video de 4 minute postata pe Twitter. "In urmatoarea perioada de cateva zile, cred ca acesta va fi adevaratul test. Vom vedea ce…