VIDEO – Trudeau: „Furtuna Fiona are un impact teribil” Premierul canadian Justin Trudeau a declarat sambata ca furtuna Fiona are „un impact teribil in Canada Atlantica și in estul Quebecului”, dupa ce a lovit estul țarii cu vanturi de forța unui uragan, forțand evacuari, doborand copaci și linii electrice și chiar rasturnand case in apropierea oceanului. „Oamenii și-au vazut casele luate de ape, au smuls școli, acoperișuri. Dar, așa cum facem intotdeauna in vremuri dificile, vom fi acolo unul pentru celalalt”, a declarat Trudeau intr-o conferința de presa. Primul ministru s-a intalnit sambata dimineața cu o echipa guvernamentala de intervenție in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

