Turneul Renaissance al artistei Beyonce s-a transformat intr-un spectacol tribut pentru Tina Turner. Legendara cantareața a avut un impact evident asupra carierei lui Beyonce de-a lungul celor peste trei decenii in care a redefinit in mod activ show-urile pop, scrie rollingstone.com. Dar de cand Turner a murit saptamana trecuta, la varsta de 83 de ani, Queen Bey a scos la suprafața direct influența ei subiacenta. In timpul primei opriri a turneului mondial, la Londra, ea a interpretat “River Deep – Mountain High”. Melodia a aparut in timpul “Opening Act” (n.r. Actului de deschidere) din setlist-ul…