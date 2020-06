(VIDEO)Tragedie romaneasca in Italia

(VIDEO) Tragedie românească în Italia UPDATE Doi bunici, soț și soție, și nepoții lor minori, și-au pierdut viața in accidentul de pe o autostrada din provincia italiana Arezzo. Sunt din județul Bistrița-Nasaud. Plecasera la cules de mere in Italia. Primarul comunei, Vasile Cocos, a declarat sambata pentru Mediafax ca ii cunoaște pe membrii familiei, care locuiau in satul Reteag, de cand erau copii. Edilul susține ca toata familia, compusa din bunici, parinți și copii a plecat in Italia la cules de mere, la fel cum faceau in fiecare an. „Este o mare tragedie pentru comuna noastra, erau oameni harnici, nu au facut niciodata probleme… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

