Traficul rutier este blocat pe kilometri intregi pe A2, in urma carambolului de la Medgidia, in care au fost implicate 20 de mașini. Ambulanțele trimise la locul accidentului ajung cu greu la raniți. In urma accidentului de la kilometrul 183, pe sensul spre Constanța, traficul rutier a fost oprit. Zeci de echipaje de intervenție din […]