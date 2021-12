​VIDEO Torturați până la moarte: Mărturii și dovezi ale masacrului comis de armata din Myanmar (BBC) ​Cel puțin 40 de civili au fost torturați și uciși în iulie de armata din Myanmar, care se face astfel vinovata de un adevarat masacaru, potrivit unei investigații BBC.



Martori oculari și supraviețuitori ai masacrului au povestit pentru BBC ca soldații, printre care se aflau unii de numai 17 ani, au adunat satenii din mai multe regiuni înainte de a separa barbații de femei, dupa care i-au ucis.



Înregistrari video și fotografii arata ca majoritatea barbaților uciși au fost mai întâi torturați și apoi îngropați.



Se crede ca masacrul a avut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca incidentul este unul \"absolut regretabil\" si ca autoritatile competente trebuie sa verifice ce s-a intamplat si cum s-a intervenit."Solicit aceasta verificare la sange, pentru a nu avea inca o data un astfel de incident, care este absolut regretabil si,…

- Președintele american Joe Biden se straduie in toate felurile sa-i convinga pe nevaccinați sa-și modifice atitudinea fața de coronavirus. Potrivit liderului de la Casa Alba, transmisibilitatea accelerata a variantei Omicron impune accelerarea procesului de vaccinare. Joe Biden a avertizat recent ca…

- Regina Elisabeta a II-a a renuntat la pranzul cu familia organizat in fiecare an inainte de Craciun, ca masura de precautie, in conditiile in care in Marea Britanie se inregistreaza o crestere semnificativa a cazurilor de COVID-19, informeaza o sursa de la Palatul Buckingham citata de Reuters, potrivit…

- Regina Elizabeth a II-a a anulat un prânz cu familia înainte de Craciun ca masura de precautie, în conditiile în care în Marea Britanie se înregistreaza o crestere semnificativa a cazurilor de COVID-19, a anuntat o sursa de la Palatul Buckingham, relateaza Reuters.…

- Haile Gebrselassie, campion olimpic la atletism in 1996 si in 2000, a anuntat ca se inroleaza in armata etiopiana pentru a lupta impotriva rebelilor care se apropie de capitala Addis Abeba, anunța news.ro. Gebrselassie a declarat pentru Reuters ca se inroleaza. Potrivit presei din Etiopia,…

- Armata americana a anuntat vineri, 22 octombrie, uciderea unui important lider Al-Qaida, Abdul Hamid al-Matar, intr-un atac cu drona in Siria, la doua zile dupa atacul impotriva unei baze din sudul tarii utilizate de coalitia antijihadista condusa de Statele Unite, informeaza agențiile France Presse…

- Marea Britanie a cerut luni armatei sale sa fie pregatita sa vina in ajutor in criza de combustibil din tara, dupa un weekend in care britanicii ingrijorati s-au grabit la benzinarii, golind multe dintre acestea, comenteaza AFP. "Un numar limitat de soferi de camioane-cisterna militare trebuie sa…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a declarat, vineri, ca va analiza posibilitatea de a recurge la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea supermarketurilor,…