- Filmul de aventuri cu tente nostalgice ''Jungle Cruise'', prezentat in premiera pe marile ecrane din America de Nord in acest weekend, a adus Disney in fruntea box-office-ului nord-american, cu incasari de 34,2 milioane de dolari, conform cifrelor provizorii publicate duminica de…

- Filmul "Old", noul thriller cu accente fantasy regizat de cineastul M. Night Shyamalan, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, dupa ce a obtinut weekendul trecut incasari de 16,5 milioane de dolari, potrivit cifrelor publicate duminica de compania Exhibitor Relations, informeaza AFP.…

- Cea mai recenta productie a studiourilor Marvel, ''Black Widow'', a debutat pe primul loc in box-office-ul american realizind incasari de 80 de milioane de dolari de vineri pina duminica, un record de la debutul pandemiei, potrivit datelor provizorii publicate duminica de o companie specializata. Pelicula,…

- ''F9: The Fast Saga'', cel de-al noualea lungmetraj din franciza ''Fast and Furious'', isi pastreaza prima pozitie in box-office-ul nord-american dupa un debut in forta, cu incasari de 23,8 milioane de dolari de vineri pana duminica, conform cifrelor provizorii publicate…

- Filmul „A Quiet Place II” a revenit pe primul loc in box-office-ul din America de Nord. A obtinut incasari de 11,6 milioane de dolari in cel de-al treilea weekend al sau de proiectii in America de Nord. Pelicula a devenit primul lungmetraj care a trecut de pragul incasarilor de 100 de milioane de dolari…

- Filmul horror "A Quiet Place Part II" a revenit pe primul loc in box-office-ul din America de Nord, in timp ce lungmetrajul "In The Heights", care se inspira din musicalul omonim creat de Lin-Manuel Miranda, a dezamagit asteptarile specialistilor si s-a clasat pe pozitia a doua, potrivit cifrelor comunicate…

- "Mai furios, mai iute", cunoscut si sub numele de 2 Fast 2 Furious, este un film lansat pe 6 iunie 2003, ce spune povestea curselor ilegale de masini. Este al II lea film din seria The Fast and The Furious.Filmul, regizat de Justin Lin si scris de Chris Morgan, prezinta povestea lui Brian Orsquo;Connor…