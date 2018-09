Un TIR care transporta porumb a fost gasit de polițiști, duminica dimineața, rasturnat in afara parții carosabile pe DN2 E85 la Caldarușanca. Ulterior, șoferul TIR-ului a fost gasit, decedat, sub incarcatura. Ar fi plecat cu incarcatura din Iași, cu destinația Sinești. Din primele verificari facute la fața locului, TIR-ul care se deplasa din direcția Buzau spre Ialomița, ar fi patruns pe contrasens apoi s-a rasturnat in afara carosabilului, pe partea stanga. Dupa ce a fost ridicata mașina, șoferul, un tulcean de 34 de ani, a fost gasit, decedat, sub incarcatura. Ar fi plecat cu incarcatura din…