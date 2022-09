VIDEO: TIR cu cheresta cuprins de flăcări pe centura Bistriței Un echipaj al poliției locale Bistrița a observat ca dintr-un TIR inarcat cu cherestea iese fum. Au chemat pompierii, in timp ce au ajutat șoferul sa decupleze capul tractor. Pompierii s-au luptat 20 de minute cu flacarile… In timpul patrularii din timpul nopții, echipajul de poliție locala din compartimentul siguranța circulație a observat pe centura Bistriței un TIR parcat. Acesta era incarcast cu cherestea și din el ieșea fum. Au apelat rapid la 112 și au cerut ajutorul pompierilor. Totodata, l-au ajutat pe șoferul TIR-ului sa decupleze capul tractor pentru a preveni extinderea flacarilor catre… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noapte lunga pentru pompierii militari, care s-au luptat aproape 5 ore sa salveze ce-a mai ramas din gospodaria unei familii din Josenii Bargaului. Din fericire nu au existat victime, iar casa a fost salvata, facandu-se scrum doar anexele gospodarești. Aseara, un incendiu violent a cuprins anexele gospodarești…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 17, in Josenii Bargaului. La intersecția spre Stramba, doua autoturisme au fost avariate. Din cele cinci persoane implicate, doua au ajuns la spital. Echipaje ale poliției, ale pompierilor și Serviciului de Ambulanța au fost solicitate in Josenii Bargaului. Pe DN…

- In aceeași zi, proprietarul unui autoturism de lux a avut ghinion teribil. Un copac i-a cazut de doua ori pe mașina parcata regulamentar! A doua oara, arborele a fost scapat chiar de șoferul excavatorului, in timpul intervenției pompierilor, potrivit imaginilor difuzate de Ziarul Argeșul. Pompierii…

- Militarii Garzii de Intervenție Gura Humorului și cei ai Detașamentelor Campulung Moldovenesc și Suceava, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Cornu Luncii, au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier petrecut pe varianta ocolitoare de la Apahida. Apelul de urgența a venit la ora 7:50, iar la misiune au participat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj de terapie intensiva mobila…

- Un TIR ce transporta carton a fost cuprins de flacari in aceasta dimineața in Viișoara. Traficul pe DN 17 este ingreunat. Puțin dupa ora 06.30, un TIR a fost cuprins de flacari la ieșirea din Bistrița, in Viișoara, direcția de mers spre Cluj. Mastdontul transporta carton, astfel ca flacarile s-au extins…

- Un accident rutier a avut loc in Mureșenii Bargaului. O mașina s-a rasturnat, iar un bebeluș de cinci luni și mama sa au fost transportați la spital. Pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Prundu Bargaului au fost solicitați sa intervina in localitatea Mureșenii Bargaului la un accident.…

- Un incendiu a izbucnit in Dej ieri, in trafic. O autoutilitara cu numere de BN, incarcata cu termopane, a luat foc in mers. Pompierii s-au luptat trei ore cu flacarile. Un apel la 112 anunța un incendiu izbucnit in Dej, la intersecția strazilor Bistriței cu Baia Mare. Incarcatura de termopane a unei…