Stiri pe aceeasi tema

- Maria Licciardi, in varsta de 70 de ai, considerata o adevarata „nasa” a organizatiei mafiote Camorra din Napoli, a fost arestata de autoritatile italiene pe aeroportul din Ciampino din Roma in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-o cursa spre Spania, transmite The Guardian . Luciana Lamorgese, ministrul…

- In Israel s-a incheiat joi un exercitiu militar international de operatori de drone, o premiera in aceasta tara la doua luni dupa campania militara purtata impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas in Gaza mai ales cu astfel de aparate pilotate de la distanta, transmite AFP. Timp de…

- FIFA a informat Asociația Argentiniana de Fotbal ca Argentina și Italia va juca pentru Cupa lui Diego Maradona, turneul va avea loc la Napoli in decembrie sau ianuarie. Celebrul argentinian și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale in Italia. In prezent, echipa naționala a Italiei este campioana…

- Italia interzice accesul navelor de croaziera in Veneția, dupa ani de lobby ale activiștilor și totul pentru a proteja mediul și patrimoniul orașului. Interdicția va intra in vigoare de la 1 august și acopera toate navele care cantaresc mai mult de 25.000 de tone. Nu se va mai putea intra pe Canalul…

- Netflix anunța lansarea filmului “The Witcher: Nightmare of the Wolf” pe 23 august 2021. Lungmetrajul animat spune povestea lui Vesemir, un tanar și indrazneț witcher, care a dat o viața traita in saracie pe a ucide monștri pentru bani. Dar cand un monstru ciudat incepe sa terorizeze un regat macinat…

- Bataia a avut loc la 6 aprilie 2020, in Inchsoarea Santa Maria Capua Vetere, la nod de Napoli. Imagini inregistrate de camere de supraveghere au fost difuzate miercuri de catre cotidianul Domani si au provocat un val de condamnari din partea clasei politice, dar si unele mesaje de sustinere a supraveghetorilor.…

- Mult asteptatul film "Dune", al regizorului canadian Denis Villeneuve, va fi prezentat in premiera mondiala in cadrul celei de-a 78-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia in afara competitiei, au anuntat organizatorii acestui eveniment cinematografic, care se va desfasura in…

- Pentru prima data, spectatorii din Sibiu au ocazia sa vada productii ale Teatrului National "Radu Stanca" la cinematograful din centrul comercial din municipiu, incepand din 8 iunie, cand va rula filmul "Cea mai frumoasa zi", regizat de Ofelia Popii, care este si o cunoscuta actrita locala, informeaza…