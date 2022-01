Stiri pe aceeasi tema

- Premierul statului Haiti, Ariel Henry, a fost vizat de o tentativa de asasinat, in cursul unui eveniment pentru celebrarea independentei tarii, a anuntat luni Guvernul din Port-au-Prince. Incidentul s-a produs sambata, in orasul Gonaives, unde avea loc o ceremonie pentru marcarea a 218 ani de la proclamarea…

- Clipe de groaza pentru un sportiv de la echipa de handbal PSG. Acesta a fost injunghiat in noapte de Revelion și se afla la spital. Reprezentanții echipei au facut anunțul pe pagina de Twitter. Este vorba despre Elohim Prandi, handbalistul lui PSG și al naționalei Franței. Acesta sarbatorea trecerea…

- Cel puțin 50 de persoane au murit intr-o explozie a unui camion cu combustibil, pe o strada din al doilea oraș ca marime din Haiti, Cap-Haitien. Primarul Pierre Yvrose a transmis ca spitalul local a facut eforturi uriașe pentru a trata zecile de raniți. Numarul total al persoanelor afectate de explozie…

- ​Doi barbați radicalizați în vârsta de 23 de ani au fost arestați în regiunea Parisului și puși sub acuzare pentru terorism. Unul din cei doi tineri a marturisit ca planuiau sa ucida trecatori în locuri frecventate de Craciun și sa moara ca martiri, relateaza Le Parisien.Potrivit…

- Poliția italiana a anunțat, vineri, in urma unor ample verificari din sectorul sanitar, ca aproximativ 280 de medici și alți membri ai personalului din spitale au continuat, in mod ilegal, sa lucreze in Peninsula, nefiind vaccinati anti-COVID, informeaza Agerpres citand agențiile DPA și EFE. Din luna…

- În cadrul unei conferințe de presa care a fost susținuta astazi, 1 decembrie, Avocatul Poporului, Natalia Moloșag s-a plâns, pe lânga condițiile de lucru, ca, odata cu accederea sa în funcție, s-au întâmplat o serie de situații. Spre exemplu, a avut loc o spargere…

- Judecatorii și procurorii cu cel puțin 10 ani vechime în funcție, care vor dori sa fie admiși în avocatura vor susține examenul de calificare, fiind scutiți doar de efectuarea stagiului. Guvernul a aprobat astazi avizul, 20 octombrie, la proiectul privind modificarea Legii cu privire…

- Cancelaria de Stat a anunțat concurs pentru ocuparea funcției de secretar general în șapte ministere. Fiecare candidat va trebuie sa prezinte un concept de dezvoltare instituționala. Vorba este de Ministerul Apararii; Ministerul Justiției; Ministerul Economiei; MAI; Ministerul Muncii…