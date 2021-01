(video) Taximetriști cu mașini defecte: Inspoectorii au împărțit amenzi de zeci de mii de lei Pe data de 26 ianuarie curent, intru contracararea situației accidentare și combaterea transportului de calatori in regim Taxi de catre angajații inspectoratului auto de stat al SSTCR al Direcției de Poliție a mun. Chișinau , de comun cu angajații ANTA și FISC a fost organizate verificari in mai multe sectoare ale capitalei, la companiile de taxi, inainte de ieșirea pe strazile capitalei cat și in traficul rutier. Acțiunile polițiștilor au drept scop responsabilizarea conducatorilor auto și a administratorilor, intru verificarea starii tehnice a unitaților de transport cat și respectarea masurilor… Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

