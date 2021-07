Stiri pe aceeasi tema

- Salvamarii romani au intervenit pentru a scoate un tanar din nisip pe o plaja din Constanta. Potrivit presei de peste Prut, baiatul a fost ingropat in gluma de prietenii sai pana la gat dupa ce ar fi consumat bauturi alcoolice.Ulterior, acestia au fugit si l-au lasat singur.

- Salvamarii din Tuzla au fost chemați duminica, 4 iulie, sa scoata din nisip un tanar pe care prietenii l-au ingropat pana la gat in nisip pe plaja și l-au lasat acolo. Barbatul a fost ingropat in gluma, dupa ce au consumat bauturi alcoolice, potrivit Replica Online.Prietenii barbatului l-au lasat ingropat…

- Salvamarii din Tuzla au fost chemați sa scoata din nisip un tanar pe care prietenii l-au ingropat pana la gat și l-au lasat acolo. In imagini se vede cum ”victima” radea in hohote in timp ce salvamarii sapau cu mainile pentru a-l dezgropa. Incidentul a avut loc zilele trecute pe plaja din Tuzla, unde…

- Salvamarii constanțeni au fost nevoiți sa intervina pe plaja din Tuzla pentru eliberarea unui barbat ingropat in nisip pana la gat, de prietenii sai, care l-au lasat acolo. Mai mulți tineri și-au ingropat un prieten in nisip, dupa ce au baut mai multe pahare de alcool, pe plaja din Tuzla. Ca sa ii faca…

- Un nefericit eveniment rutier ce a avut loc in dimineața zilei de joi, 1 iulie, pe DN 17 a pus in alerta salvatorii suceveni, care au intervenit cu mai multe echipaje, pentru a acorda ajutor persoanelor care au avut de suferit de pe urma accidentului. Primele informații venite de la Centrul Infotrafic…

- O persoana in pericol de inec a fost scoasa din apa marii la Mamaia. Un echipaj SMURD acorda primul ajutor și, potrivit primelor informații, victima este conștienta și cooperanta, transmite Mediafax. Incidentul a avut loc sambata, la plaja Aurora din Mamaia. Salvamarii au reușit sa salveze…

- Noi detalii din ancheta care vizeaza explozia de la Arad, in care omul de afaceri Ioan Crisan și-a pierdut viața, ies la iveala. Barbatul decedat in urma exploziei care a avut loc sambata, 29 mai, in parcarea unui supermarket, a ars de viu, spun anchetatorii. Primele informatii din ancheta indicau faptul…

- Living Rock, singurul festival de rock alternativ de la mare, va avea loc in weekendul 20-22 august, pe una dintre cele mai frumoase plaje din Romania - plaja Tuzla. Nisip fin, vegetație și umbra, o...