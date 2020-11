Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta atmosfera de toamna tarzie, cei de la T. R. U. P. au lansat videoclipul piesei „Noiembrie Uitat”, o balada ce, cu siguranța, iși va gasi locul in playlistul fiecaruia dintre noi. Link videoclip: https://youtu.be/cGZ0BsGh_9E Acordurile chitarei iți capteaza atenția din primele secunde, iar…

- Intr-un context care se schimba de la o zi la alta, frumusețea naturii poate fi punctul de stabilitate, de care avem nevoie. Parcul din Iulius Town Timișoara este o explozie de nuanțe aramii, care te indeamna la relaxare și unde poți descoperi culorile toamnei, anotimp care a schimbat intreg peisajul…

- An de an, primavara și toamna, pompierii din Timiș (și nu numai) se confrunta cu zeci de incendii de vegetație uscata care afecteaza sute de hectare de teren, culturi agricole, fondul forestier, iar in unele cazuri chiar casele și viețile cetațenilor. Numai in aceasta luna, pompierii timișeni au fost…

- Inceputul toamnei aduce ploi in prima saptamana, dar și temperaturi mai mari decat cele normale pentru urmatoarele patru saptamani, potrivit prognozei meteo. Saptamana 7 – 14 septembrie Valorile...

- "TMK Hydroenergy Power amplaseaza o noua centrala in judetul Caras Severin, cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin mecanismele financiare SEE si Norvegian 2014-2021, in cadrul 'Programului de Energie din Romania'. Compania TMK Hydroenergy Power, parte a Grupului…

- Formatia BTS, ai carei componenti sunt supranumiti regii K-pop, este primul grup 100% sud-coreean care ajunge in fruntea hiturilor din Statele Unite cu noua piesa ''Dynamite'', a indicat luni revista Billboard, citata de AFP. Lansata la 21 august, pentru prima data in intregime…

- Se cere declararea judetului Constanta ca zona calamitata Astazi, Grupul de initiativa civica al agricultorilor din Dobrogea, a organizat o plimbare pasnica pe drumurile nationale din judetul Constanta, cu tractoarele si utiliajele agricole din dotarea a peste 100 de ferme. Scopul acestui protest tip…

- Maria Peia are numai 15 ani și pana la aceasta piesa superba, nu a atacat industria muzicala. Acum, insa, ea vine in peisajul muzical romanesc cu o piesa proaspata, extrasa din sonoritati R&B, cu un sound sincopat, pe scurt, are toate sansele sa devina hitul acestui sfarsit de vara fierbinte. De fapt,…