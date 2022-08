Video| Sute de soldați mexicani au fost trimiși în orașul Juarez după o confruntare mortală între două carteluri rivale Sute de soldați mexicani au fost trimiși vineri in orașul Juarez, dupa ce o confruntare in inchisoare intre membrii a doua carteluri rivale a provocat o revolta in urma careia au murit 11 persoane, majoritatea civili, au anunțat autoritațile, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

