VIDEO: Sute de pachete cu alimente și băuturi primite de acasă de români, distruse de Poliție în Franța Peste o tona de mancare, bautura și țigari, pachete trimise de acasa, romanilor și moldovenilor din Franța, au fost distruse de polițiștii, vameșii și angajații Direcției Regionale de Mediu din Nisa. Vineri au fost interceptate trei camioane venite din Romania și Moldova, incarcate cu sute de pachete cu alimente, țigari de contrabanda și alcool, in […] Citește VIDEO: Sute de pachete cu alimente și bauturi primite de acasa de romani, distruse de Poliție in Franța in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

