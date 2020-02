VIDEO Surprize în Cupa Germaniei: Borussia Dortmund și RB Leipzig, eliminate în optimi / Reyna, golul serii Marți au avut loc primele partide din faza optimilor Cupei Germaniei, iar doua dintre ele s-au încheiat cu rezultate surprinzatoare. La fel ca la ediția de anul trecut, Werder Bremen a reușit sa o elimine din competiție pe Borussia Dortmund. În alt meci al serii, RB Leipzig (fostul lider din Bundesliga) a cedat pe terenul celor de la Eintracht Frankfurt.

În partida de pe Weserstadion, Werder Bremen s-a impus cu 3-2, eliminând-o pe Borussia Dortmund pentru al doilea an consecutiv în optimile Cupei Germaniei. Golurile învingatorilor au fost semnate de Selke

