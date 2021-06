Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit joi despre pozițiile diferite avute cu Joe Biden în perspectiva tensiunilor post-Brexit din Irlanda de Nord, asigurându-se ca menținerea pacii în provincia britanica este „un punct comun” și a spus ca este „optimist”,…

- Intrevederea dintre presedintii SUA si Rusiei, Joe Biden si Vladimir Putin, va avea loc pe 16 iunie la Geneva, in vila La Grange, a anuntat joi o reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe al Elvetiei, informeaza TASS, conform AGERPRES. "Intrevederea va avea loc la vila 'La Grange' din Geneva,…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri in timpul unei declarații de presa, ca Statele Unite greșește cand considera ca este „destul de puternica” pentru a amenința alte state, iar aceasta greșeala a fost facuta și de Uniunea Sovietica la finalul existenței sale, informeaza Reuters . „Auzim…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca sanctiunile americane impotriva Rusiei sunt motivate de competitia politica interna din SUA si reprezinta o "enigma" pentru Moscova, relateaza Reuters si AFP. Putin a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la Forumul Economic de la Sankt…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat miercuri ca nu exclude posibile represalii impotriva Rusiei pentru atacul cibernetic asupra celui mai mare furnizor mondial de carne JBS, care suspecteaza hackeri rusi, noteaza AFP. Unui jurnalist care l-a intrebat daca va lua masuri impotriva…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…