- Romania gazduiește la inceputul saptamanii viitoare Summitul B9 Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, pe 10 mai, împreuna cu omologul sau polonez, Andrzej Duda, Summitul Formatului Bucuresti (B9). Evenimentul este organizat la initiativa partii române…

- Marți, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul careia a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe ale Federației Ruse pe frontiera de est a Ucrainei,…

- Membrii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii se reunesc marti,de la ora 16.00, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii fiind incluse subiecte privind starea de securitate in regiunea Marii Negre si implicatiile pentru Romania, precum si incheierea misiunii NATO…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca va convoca Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, saptamana viitoare, pentru o ședința dedicata situației din zona Marii Negre și comasarii trupelor rusești la granița cu Ucraina. El a precizat ca a avut deja mai multe intalniri pe aceasta tema cu ministrul apararii…

- Ungaria nu vede în Rusia o amenintare directa la adresa securitatii teritoriului sau, dar în acelasi timp întelege si respecta faptul ca alte tari membre ale NATO gândesc diferit în acest sens - a declarat, miercuri la Bruxelles, ministrul ungar de externe, dupa reuniunea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a pledat pentru consolidarea posturii NATO de descurajare si aparare pe intreg Flancul Estic in a doua zi a reuniunii ministrilor de externe ai statelor membre ale Aliantei Nord-Atlantice. Seful diplomatiei romane a participat miercuri la sesiunea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le va solicita miercuri ministrilor apararii ai tarilor membre, care se reunesc la Bruxelles, sa suplimenteze contributiile la bugetul Aliantei pentru activitatile de aparare si de descurajare comune, noteaza dpa. ''A cheltui mai mult impreuna ar…