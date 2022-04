Forțele de operațiuni speciale ale Forțelor Armate ucrainene au aruncat in aer un pod sub nasul unei coloane de militari ruși, scrie Observatorul, care preia un video de pe pagina de Facbook a SSO din Ucraina. Postarea nu indica exact localitatea in care ar fi intrat militarii dintr-o coloana rusa, daca ar fi trecut podul, care a fost dinamitat de soldații din trupele speciale chiar in apropiere de ruși. Soldații Regimentului 8 cu destinație speciala din SSO, care poarta numele Prințul Iziaslav Mstislavici, au ajuns in apropierea podului pe care l-au distrus, filmand totul. In filmarile care sunt…