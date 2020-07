Stiri pe aceeasi tema

- Stare de dezastru in Texas, dupa ce uraganul Hanna, primul din sezonul 2020, a atins, sambata seara, uscatul. Mai multe acoperișuri au fost smulse de vant, iar mai mulți copaci au fost doborați. Oamenii sunt sfatuiți sa stea la adapost, potrivit CNN.Trei furtuni tropicale amenința Statele Uniteși Insulele…

- Trei furtuni tropicale amenința Statele Unite și Insulele Caraibe. Este vorba despre uraganul Hanna, in Golful Mexicului, uraganul Douglas așteptat in Hawaii și furtuna tropicala Gonzalo, in Atlantic, scrie CNN.

- Acoperișul unui bloc din municipiul Alba Iulia a fost distrus sambata dupa-amiaza de vantul puternic. In doar cateva minute, furtuna a smuls invelitoarea și a rupt structura de lemn a unui acoperiș de bloc, pe strada Arieșului din cartierul Ampoi 3. Dupa cateva minute, furtuna s-a oprit iar oamenii…

- Furtuna tropicala Cristobal a lovit, ieri, coastele statului Louisiana, din Statelor Unite, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC). La ora 22:00 GMT, furtuna a ajuns pe coasta de sud-est a acestui...

- Sezonul 2020 al uraganelor va avea probabil o intensitate ''peste normal'' in Oceanul Atlantic, specialistii prognozand trei pana la sase uragane de categorie 3 sau superioara, au anuntat joi serviciile meteorologice americane, potrivit AFP, citata de Agerpres. ''Exista o probabilitate de 60% al…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in accidente provocate de taifunul care s-a abatut asupra estului Filipinelor, fortand peste 91.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele, au anuntat sambata autoritatile, potrivit DPA, preluata de Agerpres.Printre victime s-a aflat un fermier care a decedat…