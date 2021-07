VIDEO SUA: Parlamentari democraţi fug din Texas pentru a împiedica adoptarea unei legi controversate Cateva zeci de congresmeni democrati din Texas si-au parasit luni statul din sudul SUA pentru a impiedica adoptarea unei controversate legi electorale, dorita de majoritatea republicana din parlamentul texan, noteaza AFP. Legea din Texas autorizeaza arestarea parlamentarilor statului care sunt absenti in timpul sesiunilor de vot si aducerea lor in Parlament, cu forta daca este necesar. De aceea, acesti congresmeni au decis sa fuga cu avionul intr-un loc unde politia din Texas nu are autoritatea de a actiona. "Eu si colegii mei democrati parasim statul pentru a impiedica realizarea cvorumului si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un rar moment de convergenta, republicanii si democratii americani au aprobat miercuri in Congres crearea unei noi sarbatori federale, 19 iunie, pentru a marca emanciparea ultimilor sclavi din statul Texas, in 1865, informeaza AFP preluat de agerpres. Mai este nevoie doar de adoptarea legii…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Sibiu, daca dupa promulgarea legii 5G se va lua vreo masura in privinta unei companii din China. “Nu se va lua nicio masura. Legea 5G doar prezinta conditiile prin care aceste licente vor fi… si cine pot fi participantii in cazul in care aceste licente vor fi…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G, anunta Administratia Prezidentiala. In 7 iunie, Senatul a…

- Camera Deputaților, for decizional, a adoptat legea privind alaptatul in public. Persoanele fizice și juridice care interzic sau impiedica alaptarea in public pot fi sancționate cu amnezi intre 100 și 2.000 de lei. Proiectul de lege privind alaptarea in spatiile publice, a fost adoptat, joi, cu 279…

- Am votat pentru adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de…

- Comisia juridica, cea pentru aparare si cea pentru tehnologia informatiilor au dat, miercuri, raport de adoptare, cu majoritate de voturi, proiectului de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii…

- „Tigrul nu a fost inca localizat”, au precizat fortele de ordine din cel mai mare oras din Texas pe contul lor de Twitter.Presupusul proprietar al acestuia, un tanar de 26 de ani implicat intr-un caz de crima, care fusese eliberat conditionat, este acuzat ca a fugit de ofiterii veniti la locuinta sa…

- Proiectul de lege care va asigura cadrul legal necesar implementarii rețelelor 5G in Romania va fi dezbatut de Camera Deputaților in procedura de urgența. Dupa 8 luni in care proiectul a stat in sertarul Guvernului, intr-o saptamana acesta a ajuns de pe ordinea de zi a executivului pe masa legislativului.…