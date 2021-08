Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ida a lasat New Orleans fara curent electric. Furtuna, clasificata in categoria 4 din 5 la sosirea pe coasta statului Louisiana, a mai slabit intre timp in intensitate și este acum de categoria 2.

- Orasul New Orleans a ramas fara electricitate duminica din cauza trecerii uraganului Ida peste Louisiana, au anuntat autoritatile acestui stat din sudul SUA, noteaza AFP.Compania Entergy "a confirmat ca New Orleans este lipsit de curent electric", a scris pe Twitter NOLA Ready, o agentie…

- Zeci de mii de persoane fug din statul american Louisiana provocand uriașe blocaje in trafic, in timp ce uraganul Ida se apropia amenințator, duminica, dinspre Golful Mexic, avand o forța devastatoare, de natura sa puna in pericol viețile oamenilor. Uraganul este așteptat sa loveasca in zona in care…

- Schimbul de focuri de arma a avut loc in fața unei școli din Louisiana, potrivit Independent.co.uk .Doua mașini parcate in apropiere au fost avariate. O femeie a fost gasita fara suflare pe bancheta din spate a uneia dintre autoturisme.Potrivit polițiștilor, un barbat a incercat sa fuga de la fața…

- Case și mașini sub ape, oameni încercând sa ajunga la casele lor mergând prin ape care le ajung cel puțin pâna la genunchi și proprietari care calculeaza pagubele imense produse de inundații – aceasta este realitatea celui mai mare oraș din Africa – Lagos, care ar…

- Un studiu recent al Institutului Pasteur din Franța arata ca in cazul persoanelor care nu sunt vaccinate anti-COVID-19 exista un risc de 12 ori mai mare de transmitere a infecției comparativ cu cele imunizate, noteaza Ouest France , potrivit News.ro . Primele rezultate ale cercetarii au fost publicate…

- Arestarea "arbitrara" a unui al treilea candidat la presedintie in Nicaragua in ultimele cateva zile demonstreaza ca presedintele Daniel Ortega este un "dictator", a declarat marti Departamentul de Stat american, informeaza AFP preluat de agerpres. "Arestarea arbitrara a candidatului la presedintie…