VIDEO SUA: Incendiul Caldor se apropie de zonele dens populate (GALERIE FOTO) Incendiul Caldor din California s-a apropiat duminica de zonele dens populate din partea de nord a statului, ceea ce a condus la emiterea mai multor ordine de evacuare si avertizari, precum si la inchiderea unor cai de acces, a anuntat Departamentul local forestier si de protectie impotriva incendiilor, informeaza Reuters luni.



Incendiul, care este activ de 14 zile, s-a raspandit pe o suprafata de peste 680.000 de kilometri patrati, a precizat departamentul citat, adaugand ca au fost emise ordine de evacuare in mai multe comitate.



Departamentul a emis avertismente…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

