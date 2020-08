Cel puțin o persoana a fost ucisa și doua ranite în schimburi de focuri pe strazile din Kenosha (Wiscounsin), orașul american aflat la a treia noapte de proteste dupa ce un barbat de culoare a fost împușcat și ranit grav de poliție, transmite Reuters.



Potrivit unei înregistrari și informațiilor care circula pe rețelele de socializare, manifestanții au atacat un barbat care trasese cu arma asupra unui protestatar, iar acesta a început din nou sa traga.





(Warning, Graphic/Violent)

A crowd chases a suspected shooter down in Kenosha. He trips and falls,…