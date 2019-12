Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 11 persoane au fost impușcate și ranite, duminica, in urma unui atac armat comis in Cartierul francez din orașul New Orleans, au informat autoritațile, adaugand ca un suspect a fost deja reținut, relateaza postul CNN.Citește și: Complicele lui Gheorghe Dinca face declarații HALUCINANTE:…

- Poliția din New Orleans a anunțat ca cel puțin 11 oameni au fost impușcați intr-un atac armat care a avut loc in centrul turistic al Cartierului Francez, transmite BBC.Un barbat a tras cu arma in mai multe persoane, la primele ore ale dimineții de duminica. Presa americana a citat un ofițer de poliție…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si trei ranite intr-un atac armat care a avut loc sambata dimineata la New York, informeaza politia din metropola americana, confirmand informatii anterioare din media, relateaza AFP.Atacul armat s-a produs in Brooklyn, dimineata devreme, in proximitatea…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac la New York, informeaza sambata dimineata media americane preluate de AFP. Atacul armat s-a produs in Brooklyn, in proximitatea unui...

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte zece sunt ranite in urma unui incident armat produs marti intr-o unitate de invatamant din Finlanda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, scrie mediafax.ro.

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte zece sunt ranite in urma unui incident armat produs marti intr-o unitate de invatamant din Finlanda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate. Un individ a atacat persoane in Scoala profesionala Savon, situata in incinta Centrului comercial Herman…

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte zece sunt ranite in urma unui incident armat produs marti intr-o unitate de invatamant din Finlanda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila, intampinata de protestatari la Ploiești: 'Ghița e in Serbia/…

- Un atac armat deosebit de violent a avut loc marți, in jurul pranzului, intr-un mall din orașul finlandez Koupio. Un om a fost ucis, iar noua persoane au fost ranite in timpul acestui atac, a transmis Helsinki Times. Poliția l-a reținut pe cel care a deschis focul. Pentru capturarea lui a fost nevoie,…