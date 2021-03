Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, s-a adresat natiunii joi seara pentru a discuta despre o traiectorie care sa permita Statele Unite sa iasa din pandemia de COVID-19, potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres. În urma cu aproape un an, predecesorul sau de la Casa Alba s-a adresat poporului american…

- Peste o jumatate de milion de persoane au murit din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit datelor raportate luni de universitatea americana Johns Hopkins, ajungand la un bilanț de 500.071 de victime. La Washington a fost decretat doliu și s-a ținut un moment de reculegere.…

- Presedintele american Joe Biden participa vineri la prima reuniune - virtuala - a Grupului Celor Sapte Puteri Industrializate (G7), pe tema pandemiei covid-19, economiei mondiale si atitudinii fata de China, anunta Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Biden va avea astfel ”oportunitatea…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat joi ca orice persoana care ajunge cu avionul in Statele Unite va fi obligata de acum inainte sa intre in carantina, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Citește și: PSD pune tunurile pe PNL și USR: ‘Noi propunem un buget pentru dezvoltare, nu un buget…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a dezvaluit programul pe care intentioneaza sa il implementeze odata ajuns la Casa Alba pentru a accelera imunizarea americanilor in fata pandemiei de COVID-19. Este vorba...

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii Mike Pence s-a vaccincat la televizor impotriva noului tip de coronavirus. Gestul sau vine ca un indemn pentru populație. „Nu am simtit nimic(…)Ne-am adunat aici in aceasta dimineata in scopul de a intari increderea(…)Americanii pot sa fie increzatori. Avem…