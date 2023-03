VIDEO ȘTIREA TA: Momentul în care doi elevi au fost la un pas să fie loviți de o mașină, pe o trecere de pietoni din Micești VIDEO ȘTIREA TA: Momentul in care doi elevi au fost la un pas sa fie loviți de o mașina, pe o trecere de pietoni din Micești Doi elevi au fost la un pas sa fie loviți de o mașina, joi, in timp ce traversau pe trecerea de pietoni o strada din cartierul albaiulian Micești. Incidentul a fost surprins de un cititor Alba24 pe o camera de bord, in jurul orei 13:40, pe strada Zlatnei din Micești, in zona intersecției cu strada […] Citește VIDEO ȘTIREA TA: Momentul in care doi elevi au fost la un pas sa fie loviți de o mașina, pe o trecere de pietoni din Micești in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

