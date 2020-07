Stiri pe aceeasi tema

- Luna trecuta, protestatarii Black Lives Matter din Bristol, Regatul Unit, au facut inconjurul lumii dupa ce au daramat o statuie a unui negustor de sclavi din secolul al XVII-lea și au aruncat-o in apele portului Bristol. Acum, pe soclul pe care se afla anterior Edward Colston, a fost pusa statuia unei…

- Poliția britanica a anunțat ca a arestat un barbat în legatura cu darâmarea de luna trecuta a statuii comerciantului de sclavi Edward Colston, un incident care a declanșat o dezbatere majora în Regatul Unit despre trecutul colonial al țarii, relateaza Reuters.Demonstranții…

- O statuie a lui Robert Milligan, un comerciant de sclavi din secolul al XVIII-lea, a fost scoasa marți, in afara muzeului londonez, dupa ce oficialii au decis ca nu mai este acceptabila pentru comunitatea locala, potrivit Reuters.Statuia, care a trecut neobservata pâna acum și care se…

- Artistul britanic Banksy a prezentat marti o idee pentru soclul ramas gol dupa ce demonstrantii anti-rasism au dat jos statuia din Bristol a unui negustor de sclavi, potrivit news.ro.„Ce ar trebui sa facem cu soclul gol din mijlocul orasului Bristol? Iata o idee care ii multumeste atat pe…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a dispus o revizuire a statuilor și numelor strazilor din capitala Regatului Unit dupa ce protestatarii Black Lives Matter au darâmat statuia din Bristol a lui Edward Colston, un negustor de slavi britanic, relateaza Reuters.O statuie a lui Edward Colston,…

- Statuia unui comerciant de sclavi din Bristol a fost doborata și aruncata in port in a doua zi de proteste anti-rasism din Marea Britanie generate de moartea lui George Floyd.In semn de solidaritate cu miscarea „Black Lives Matter”, mii de oameni s-au adunat la un protest, in Bristol, Marea Britanie,…

- Statuia din Bristol a unui negustor de sclavi a fost daramata de pe soclu, duminica, de protestatarii adunati pentru a doua zi de manifestatii anti-rasism din Marea Britanie, relateaza BBC, potrivit news.ro.Protestatarii din Bristol au folosit franghii pentru a da jos statuia din bronz a lui…

- Autoritațile au folosit forța și i-au gonit pe protestatarii care manifestau la Washington DC, luni, pentru ca președintele sa ajunga intr-o vizita la biserica din apropiere. Mai multe organizații civile il dau in judecata acum pe președinte, pe care il acuza ca a incalcat dreptul cetațenilor de a protesta,…