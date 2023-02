Stiri pe aceeasi tema

- ​Doi din cinci romani (40,5%) au un nivel de educație scazut, adica fie nu au absolvit nicio școala sau s-au limitat la cel mult opt clase. Potrivit datelor recensamantului 2022, cel mai scazut nivel de educație se situeaza județul Giurgiu. Cel mai scazut nivel de educație se situeaza județul Giurgiu.…

- Washingtonul ia in calcul sa ii furnizeze Ucrainei vehicule de lupta blindate Bradley, a anuntat miercuri presedintele american Joe Biden, transmite DPA. Potrivit Pentagonului, vehiculul de lupta blindat Bradley este de obicei echipat cu un tun, o mitraliera si proiectile antiblindaj. Intrebat de un…

- Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, susține ca președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a avut recent o atitudine favorabila intrarii Romaniei in spațiul Schengen, insa rolul decisiv in formularea unei opinii aparține executivului austriac care are in continuare o „atitudine mai degraba…

- Mai mult de 500 de localitati ucrainene erau inca fara energie electrica, duminica, dupa saptamani de atacuri aeriene ruse asupra retelei electrice, a declarat un oficial al Ministerului de Interne. „Inamicul continua sa atace infrastructura esentiala a tarii. In prezent, 507 localitati din opt regiuni…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si omologul sau chinez, Xi Jinping, s-au intalnit luni in Bali pentru prima data de la alegerea presedintelui american, in urma cu un an, intr-o incercare de a reinnoda dialogul dintre cele doua mari puteri, in pofida tensiunilor puternice in privinta statutului insulei…

- Turcia respinge condoleantele Statelor Unite ale Americii dupa atentatul de la Istanbul. Mai mult, ministrul turc de Interne Suleyman Soylu a acuzat, luni, SUA ca „ii susțin pe teroriștii” kurzi din Kobane, relateaza AFP. „Nu acceptam (si) respingem condoleantele Statelor Unite. Alianta noastra cu un…

- Eurodeputații au dat, joi, un vot favorabil pentru aderarea Croației la spațiul Schengen, transmite Reuters. Cu o majoritate de 534-53, parlamentul a votat in favoarea ridicarii controalelor ramase la frontierele dintre spațiul Schengen și Croația. O decizie finala va trebui acum sa fie luata de Consiliul…

- Aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane executa, marti, zboruri de antrenament la inaltimi mici in sud-estul tarii. Zborurile vor avea loc la altitudini de 150-2.000 m inaltime fata de sol. „Aceste activitati de zbor, planificate cu un an inainte, sunt executate in conformitate cu…