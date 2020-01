Stiri pe aceeasi tema

- Fagarașenii, și nu numai, sunt așteptați luni, la amiaza, la slujba de sfințire a apelor savarșita și in acest an langa lacul Cetații Fagarașului. Potrivit tradiției, slujba de Boboteaza are loc și in acest an la lacul Cetații Fagaraș. Slujba va incepe la ora 12.00 și va fi oficiata de un sobor de preoți…

- Celebrata de catre ortodocsi la fiecare inceput de an, pe 6 ianuarie, Boboteaza semnifica sfintirea apelor din intrega lume, a intregii creatii, dupa cum Iisus Domnul s-a coborat in raul Iordan pentru botez. Din punct de vedere bisericesc, este vorba despre o sarbatoare foarte veche, cu origini in Tara…

- La Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, este program special in perioada 5-7 ianuarie, cu ocazia sarbatorii Botezului Domnului si a Soborului Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul. Slujba de sfintire a apei din Ajunul Bobotezei, duminica, 5 ianuarie, incepe de la ora 16.30, iar cea din ziua de Boboteaza,…

- Duminica, 5 decembrie, in ajunul Bobotezei, IPS Teodosie va oficia slujba de sfintire a apei, incepand cu ora 9:30. Evenimentul va avea loc in fata Arhiepiscopiei Tomisului.Inca de la finele lunii decembrie, aproximativ 100 de voluntari s au ocupat de etichetarea sticlelor care vor fi umplute cu agheasma…

- Au inceput pregatirile la Catedrala Mitropolitana pentru slujba de Boboteaza de luni, 6 ianuarie. Bazandu-ne pe experienta ultimilor ani, peste 11.000 de litri de angheasma vor fi sfintiti in urma slujbei care va avea loc pe platoul din spatele catedralei. Cateva mii de litri le vor fi oferiti credinciosilor…

- Botezul Domnului sau Boboteaza este praznuit de crestini, in fiecare an, in data de 6 ianuarie. Sarbatoarea reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul și in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfințesc apele. La varsta…

