Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini cu momentul in care atacatorul din Toronto este arestat. Bilanțul atacului care a avut loc la Toronto, Canada, dupa ce o dubița a intrat in mai mulți pietoni, este de 10 morți și 15 raniți, spun autoritațile, in timp ce mai multe imagini cu arestarea atacatorului au fost postate pe rețelele…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, potrivit primului bilant anuntat de politia canadiana, dar unul dintre raniti a decedat ulterior, transmite Reuters. Soferul a fost retinut si identificat, a declarat presei…

- O masina a intrat intr-un grup de pietoni in orasul german Munster, provocand moartea si ranirea mai multor persoane, a anuntat sambata politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Tanarul de 21 de ani, din Buzau, care a omorat un copil de 2 ani și a bagat doi oameni in spital, in stare grava, dupa ce i-a spulberat cu mașina pe o trecere de pietoni din Constanța, a fost arestat preventiv pe 25 de zile. Decizia Tribunalului Constanța este definitiva.

- O mașina cu doua persoane a ajuns in iaz, potrivit martorilor oculari, șoferul conducea cu viteza excesiva. Incidentul a avut loc pe traseul Balți-Chișinau. In mașina se aflau doua persoane, șoferul și un pasager. Din fericire, victimele sunt bine, s-au ales doar cu o sperietura.

- Ionut Cristian Manea zis „Jumbo“, soferul care a accidentat pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in cartierul Brazda lui Novac, iar apoi a fugit, a fost arestat. Alaturi de el mai sunt cercetati alti de trei barbati care l-au ajutat sa ascunda fapta.

- Doua persoane au fost la un pas de tragedie, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul in afara carosabilului și s-au oprit in vegetația de pe marginea drumului. Accidentul rutier a avut loc astazi, in jurul orei 15.00, la ieșirea din localitatea timișeana Șag. Șoferul autoturismului circula pe E70, moment…

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…