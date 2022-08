Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au condamnat-o vineri pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, insa decizia nu este definitiva. Potrivit deciziei instantei, Marcela Leonte a primit 4 ani pentru savarsirea infractiunii…

- Pacientii politraumatizati in accidentul rutier din Bulgaria se mentin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al functiilor vitale, au anunțat, duminica, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti – Floreasca din Capitala. De asemenea, trei dintre ei sunt internati…

- Mai sunt doar cateva zile pana pe 17 iulie, cand teoretic se termina recensamantul, iar in Capitala aproape jumatate din populatie inca nu s-a recenzat. INS a infiintat mai multe puncte fix in Bucuresti pentru efectuarea recenzarii, iar unele sunt deschise zilnic, deci inclusiv in weekend, chiar si…

- Femeia care a provocat accidentul grav din Iași de la mijlocul lunii iunie, cand patru oameni au murit, conducea cu o viteza de 148 km/ora arata raportul de expertiza. Mai mult, potrivit documentului, șoferița avea o alcoolemie de 1,13 la mie. Expertiza arata contextul in care s-a produs accidentul.…

- Jumatate dintre bucurestenii racordati la Termoenergetica nu au apa calda din cauza unei revizii programate la CET Sud care acopera in integralitate Sectoarele 2 si 3. Directorul Termoenergetica da asigurari ca aceasta va reveni progresiv, in doua, trei zile. „CET Sud acopera jumatate din oras: sectoarele…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…