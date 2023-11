VIDEO | Smiley lansează piesa-manifest „Oameni”. Clipul, o premieră absolută pentru piaţa de video din România Cantarețul Smiley a lansat joi piesa „Oameni'', o piesa-manifest despre toti oamenii și rolul lor in viața noastra, intr-un moment in care lumea este preocupata de aparențe și mesajele pline de ura au acaparat rețelele de socializare. Videoclipul melodiei este primul din Romania filmat in decorul celebrei serii la nivel mondial „Wednesday" și reprezinta o premiera pentru piața de la noi, fiind realizat cu o camera de filmat de superviteza. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- In timp ce melodia „Mi Loca”, alaturi de Steve Ant, ocupa primele locuri in topurile muzicale și a fost trei saptamani la rand pe primul loc in topul celor mai cautate melodii din Romania, conform topului Shazam, Liviu Teodorescu a revenit cu un nou single solo – „Ma arunc”. Track-ul este compus integral…

- Vanotek aduce energie acestor zile de toamna cu noul single care se numește ”Shoot Your Shot” in colaborare cu Nahima, compozitoare și artista din Statele Unite ale Americii. Piesa, uptempo cu un mesaj indrazneț, a fost compusa și produsa de Vanotek, versuri Nahima, mix și master Sergiu Musteața și…

- Piesa care și-a gasit rapid locul in playlist-ul tau, colaborarea dintre Gamuel Sori și Lovespeake, intitulata “Us”, vine acum insoțita de un videoclip oficial. Acesta completeaza perfect vibrația smooth a piesei și versurile de suflet. “Us” incepe cu acorduri blande de chitara și un instrumental reconfortant,…

- Dupa ce au dat hitul verii prin piesa “Prietena ta”, Șatra B.E.N.Z. alaturi de alex lanseaza videoclipul piesei START, imortalizand energia concertelor Șatra intr-un videoclip filmat de-a lungul tuturor festivalurilor din aceasta vara. Parte din albumul 8 CULCAT, START este piesa de mosh-pit de pe acest…

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- ​Joi seara, de la ora 20:00, FCSB susține cel mai important examen din acest inceput de sezon. Roș-albaștrii forțeaza calificarea in playofful Conference League pe terenul echipei daneze FC Nordsjaelland, dupa ce meciul tur din Ghencea s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Betano – partener principal…