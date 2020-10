Stiri pe aceeasi tema

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.016 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- In Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11 cazuri noi de CoVid-19, printre care 3 elevi, iar 4 pacienți au fost declarați vindecați. De asemenea, au fost procesate 226 de teste. La nivel național s-a inregistrat un RECORD DE CAZURI NOI: 2.158! Totodata, 33 de pacienți au decedat,…

- In judetul Arges, la prima proba scrisa a examenului național de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2020), proba E).a) – Limba și literatura romana, desfașurata astazi, 24 august, au participat 371 de candidați din 480 inscriși. Totul s-a desfasurat conform metodologiei, nu au fost incidente,…

- Programul teraselor, barurilor, cluburilor, dar și ale localurilor cu jocuri de noroc din Capitala și alte șapte judeșe a fost scurtat printr-o decizie luata sambata de catre Comitetul Național pentru Situația de Urgența. Astfel, terasele din București, Argeș, Brașov, Constanța, Dambovița, Ilfov, Prahova,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2.343 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 30.07.2020 (10:00) – 31.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 39 de decese (22 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Aceștia erau internați…

- Mai mult de o treime (37,4%) din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat, in saptamana 20 - 26 iulie, in Bucuresti și patru județe: Arges, Prahova, Brasov si Dambovita, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres.

- In cursul dimineții de astazi, 22 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 27 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.101. In intervalul 21.07.2020 (10:00) – 22.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 27 decese ( 19 barbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați…