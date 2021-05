Marți, 11 mai, de la ora 20:00, in Piața Unirii, CSM Focșani a fost intampinata de suporteri la revenirea de la ultimul turneu al campionatului Handbalul din Romania, care a trecut printr-un extrem de dur, intr-un an trait sub imperiul Covid, și-a incheiat ediția de campionat 2020-2021. A dat campioana care cam era cunoscuta de […] Articolul VIDEO și GALERIE FOTO: Primarul Misaila, despre dezastrul provocat in sportul focșanean de consilierii PNL-USR: „Riscam ca in campionatul urmator sa retragem toate echipele reprezentative” apare prima data in Monitorul de Vrancea .