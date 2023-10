Stiri pe aceeasi tema

- O mama cu doi copii au ajuns la spital dupa ce au fost loviți de o mașina in Adjud. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, iar purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea spune ca victimele se aflau pe trecerea de pietoni. ,,Astazi, la ora 10:40, Dispeceratul SAJ Vrancea…

- Deschiderea festiva a anului sportiv școlar 2023-2024 va avea loc duminica. Evenimentul se va desfașura concomitent in localitațile Focșani, Adjud, Panciu, Odobești, Vidra și Dumitrești. La nivelul municipiului Focșani, pe langa competiții de atletism, volei, fotbal și badminton, se vor organiza și…

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, a anunțat ca 93,4 la suta din strazi au fost modernizate și asfaltate. Edilul șef a mai anunțat ca in aproximativ doi ani toate strazile vor fi asfaltate. „Promisiune indeplinita. Pe strazile Libertații, Ghica Rafael, Barbu Lautarul, Viticulturii, Teilor,…

- Daca nu v-ați facut inca planuri pentru inceputul acestui weekend, astazi puteți merge sa vizionați documentarul „Arsenie. Viața de apoi‟ regizat de Alexandru Solomon. Filmul va putea fi vizionat atat la Happy Cinema Focșani (vezi programul aici:- https://t.ly/bTued), la Casa de Cultura a Sindicatelor…

- Drina Pepene este cel mai bun exemplu ca un suflet de artist se poate manifesta la orice varsta. Desi a avut o meserie pe care putine femei ar fi putut sa o faca, in industria electromecanica, Drina Pepene cocheteaza de cativa ani cu sculptura si poezia. A scris zeci de poezii, iar locuinta ii este…

- Profesorul de educație fizica și sport Ionuț Manu a fost jucatorul CSM Focșani 2007 inca din Liga a IV-a și a fost marcatorul unui gol decisiv pentru echipa sa, pe Milcovul, in returul barajului pentru promovare cu Teiul Poiana Teului. Ramasese, alaturi de Cosmin Pasare, ultimul jucator al acelei echipe…

- Festivalul Folk „Intre Ape” va avea loc in perioada 1 – 3 septembrie, in Piața „Ion Dichiseanu” din Adjud. Festivalul este inițiat și susținut de Primaria municipiului Adjud, Casa de Cultura „Tudor Vornicu” și Consiliul Local al municipiului Adjud. Potrivit anunțului, in prima zi, vineri, 1 septembrie,…

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, a participat, in perioada 22 – 23 iulie 2023, la simpozionul Internațional intitulat „Viitorul romanesc in spațiul comunitații europene”, care s-a desfașurat la Slanic Moldova. Acesta a participat in calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Orașelor din…