Faimosul boxer Manny Pacquiao, care s-a retras anul trecut si a candidat pentru functia de presedinte in Filipine, a declarat ca se gandeste la o revenire in ring pentru un meci demonstrativ, in ianuarie, in Arabia Saudita, impotriva francezului Jaber Zayani, potrivit news.ro

Dupa o prima incercare ratata la inceputul saptamanii, NASA va reincerca sambata sa decoleze mega-racheta catre Luna, pentru o misiune test care lanseaza un nou program, Artemis, la 50 de ani de la ultimul zbor al Apollo.

8 zboruri au fost anulate și 839 au avut intarzieri mai mari de 30 de minute, in perioada 11-18 august, pe Aeroportul Otopeni.

Șeful ONU indeamna parțile sa retraga personalul și echipamentele militare de la centrala nucleara din Zaporojia, potrivit CNN, scrie Mediafax.

Sindicalistii din penitenciare atrag atentia ministrului Justitiei, Catalin Predoiu ca politistii de penitenciare vor bloca activitatea inchisorilor din cauza lipsei de reactie a acestuia vizavi de problemele din puscarii, avertizeaza Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

Un numar de 52 de proiecte sociale dedicate tinerilor si copiilor au fost rasplatite cu un total de 500.000 de euro, fonduri care au fost alocate in patru domenii specifice: educatie, incluziune sociala, dizabilitate si sanatate, potrivit unui comunicat al UniCredit Bank, remis marti AGERPRES.

David Popovici a obtinut, duminica, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul Campionatului European de natatie pentru juniori, la Otopeni, potrivit news.ro.

- Marius Pașcan, prim-vicepreședintele PMP, a acuzat statul ungar ca preia in mod consecvent atribuții ale statului roman in Ardeal. „Cu UDMR la guvernare, Ungaria cauta sa obțina de fapt pe termen lung controlul administrativ, economic, educațional, cultural in Transilvania”, a declarat fostul deputat…