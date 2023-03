Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statului Major interarme, generalul Mark Milley, a declarat ca Statele Unite nu știu daca avionul de vanatoare rusesc a lovit intenționat drona americana deasupra Marii Negre, noteaza CNN.Este un lucru pe care oficialii il analizeaza, a declarat el miercuri, in cadrul unei conferințe…

- Pe conturile rusești de Telegram s-a publicat un material video in care se vede drona americana, filmata dintr-un avion rusesc SU-27, participant la operațiunea de sabotaj.In imaginile repostate de consilierul ministrului de Interne din Ucraina se vede cum drona trece pe langa avionul rusesc și apoi…

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat situația de pe front, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina.

- Rusia a pierdut strategic, operational si tactic in razboiul sau in Ucraina, a declarat marti presei seful statului major american, generalul Mark Milley, dupa o reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina condus de SUA, care a avut loc la Bruxelles, potrivit Agerpres. „Rusia este acum o paria globala…

- Razboiul care devasteaza Ucraina de aproape un an s-a soldat cu aproape 180.000 de morti sau raniti in armata rusa si cu 100.000 in randul armatei ucrainene - plus 30.000 de civili ucisi - potrivit unor estimari prezentate de catre seful Statului Major norvegian, generalul Eirik Kristoffersen, care…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un apel catre Grupul de Contact pentru Apararea Ucrainei, reunit vineri la Baza militara germana Ramstein, pentru rachete cu raza mai mare de acțiune și avioane de lupta F16

