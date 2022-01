Stiri pe aceeasi tema

- Seful Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Bogdan Berechet, a anuntat vineri seara, intr-o conferința de presa, ca a dispus retragerea din functie a agentului de politie care a accidentat mortal o fata de 13 ani pe o trecere de pietoni, subliniind ca Politia

- Sindicatul din Poliție EUROPOL susține ca șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, incearca sa se „acopere” dupa accidentul tragic in care o fetița a fost ucisa de un polițist. Reprezentanții sindicatului acuza, printr-un document, ca Bogdan Berechet incearca sa-și ascunda „incompetența in modul…

- Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, anunta ca politistul implicat in accidentul in care o fetita a murit pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei a fost pus la dispozitie, in urma deciziei procurorului de a-l plasa pe acesta sub control judiciar. El a tinut sa mentioneze ca politistii aflati in…

- Chestor Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, a venit, vineri seara, cu noi lamuriri despre tragicul eveniment tragic din Sectorul 1, acolo unde un polițist aflat la volanul unei autospeciale a lovit doua fetițe, ucigand una dintre ele. "Am dispus punerea lucratorului la dispoziție. Polițiștii…

- „Transmit condoleanțe familiei vreau sa-mi cer scuze pentru cele intamplate. Dumnezeu sa odihneasca in pace pe Raisa și ii doresc insanatoșire grabnica fetiței care a fost ranita in accident.Procurorii au demarat cercetari pentru a dispune masurile legale. Polițistul e sub control judiciar pe 60 de…

- FOTO| Cine este polițistul care a omorat o fetița pe trecerea de pietoni și a dat cu piciorul in cadavru pentru a verifica daca traiește FOTO| Cine este polițistul care a omorat o fetița pe trecerea de pietoni și a dat cu piciorul in cadavru pentru a verifica daca traiește Accidentul tragic din București,…

- Deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv a avut o iesire dura la adresa politistului care a accidentat mortal doua minore, pe o trecere de pietoni din Capitala. In urma accidentului, una dintre fete, o copila de 13 ani, a murit. Parlamentarul de Prahova s-a aratat extrem de revoltat de tragicul…

